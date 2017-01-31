Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınlarda Serena Williams, erkeklerde Roger Federer genç rakiplerini birer birer geride bırakarak ilerlemiş yaşlarına rağmen henğz bitmediklerini ispatlamış oldular. Yüzyılın finali olarak gösterilen karşılaşmada Rafael Nadal’ı 5 set sonunda 3-2 mağlup eden İsviçreki Federer, 18. zaferine imza atarak 14’er şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal (14) ve Pete Sampras’ın (14) önünde ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı

Serena yeniden zirvede

Tek kadınlarda ablası Venus’ü finalde mağlup eden Serena Williams ise Steffi Graf’ı geçerek teklerde 23 kez ile en çok grand slam kazanan kadın tenisçi oldu. Serena b uzaferiyle Alman tenisçi Angelique Kerber’i geçerek dünya sıralamasında tekrar zirveye yerleşti. Eski dünya 1 numarası Federer ise 17’ncilikten 10. sıraya kadar yükseldi. Federer son 6 ay sakatlıkla boğuştuğu için sıralamada geriye düşmüştü. Avustralya’da 5. şampiyonluğunu kutlayan Federer ayrıca grand slam turnuvalarının 3’ünde en az 5 şampiyonluk kazanan ilk erkek tenisçi oldu.