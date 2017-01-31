Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ikinci yarıda taraftarının özlemle beklediği o güçlü havaya sahip oldu. Üst üste 4 zorlu maç, güzel futbol ve 4 galibiyetin ardından takım öz güvenini kazanmış durumda. Teknik Direktör Ersun Yanal ise işlerinin yeni başladığını söyledi. Takım olma yolunda var güçleriyle çalıştıklarını belirten Yanal, “Hem Avrupa hem de Amerika kıtasında önemli isimleri takip ediyoruz. Kendi içimizde üretmeye çalışıyoruz. Yusuf Yazıcı gibi Castillo gibi genç oyuncularımızı oynatıyoruz. Tecrübeli oyuncular takıma katıldığında onların aklı da işin içine giriyor. Özellikle biz yolun yarısındayız. Takımı daha da güçlü yapacak çok çalışmamız gereken konular var. Hem ilaveler hem de burada kalan oyuncuların geliştirilmesi için çok yolumuz var” dedi.

Takviye şart değil

Transfer olsun diye transfer yapmayacaklarını da belirten teknik adam, “Tespit ettiğimiz oyuncular var. Bütün alternatifleri değerlendireceğiz. ‘İlla transfer yapalım’ diye bir şey yok. Bunu yapmayacağız. Bu benim stilim de değil. Zaten ben böyle bir transfer politikasını asla benimsemiyorum. Doğru düşünelim, planladığımız oyuncuyu alalım. Alamıyorsak almayalım. Planladığımız ve yolculuğa gidebileceğimiz adamı almalıyız. Bunu daha önce de böyle yaptık bugün de böyle yapmalıyız. Trabzonspor’un her kuruşu değerlidir. Çünkü tasarruf transferle olur. En büyük açığı verdiğiniz konu transferdir. Biz böyle bir açık verme konusunda çok cimri davranacağız” diyerek sağlam adım attıklarını gösterdi.