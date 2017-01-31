Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Başakşehir’in namağlup unvanını silerek havaya giren Fenerbahçe’nin şampiyonluk şarkısı kısa sürdü. Kayseri’de 4-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde taşlar yerinden oynarken Teknik Direktör Dirk Advocaat’ın da hayalleri suya düştü. Lideri tahtından eden galibiyet sonrası iddialı açıklamalar yapan Hollandalı hoca hezimetin ardından şampiyonluk şanslarının yüzde 20’ye indiğini itiraf etti. Dün yapılan antrenman öncesi oyuncularıyla konuşan Advocaat, “Futbolda inişler çıkışlar olabilir ama Fenerbahçe gibi bir takımın seviyesi bu kadar aşağı düşemez. Artık şampiyonluk şansımız yüzde 20” ifadesini kullandı. “Bu saatten sonra her şey pamuk ipliğine bağlı” diyen tecrübeli teknik adam, “Yine de herkes elini taşın altına koyacak ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gerçekten savaşacağız” diye konuştu.

Hocaya güven tam

Oyuncularını eleştiren Dirk Advocaat çuvaldızı ise kendine batırmakta tereddüt etmedi. Hollandalı maç sonrası “Bu takımda olan şeylerden şeylerin baş sorumlusu benim. Belki de bazen kendimi düşünmeliyim” sözleriyle istifa sinyali verdi. Göreve geldiğinden beri istediği transferlerin yapılmamasından büyük rahatsızlık duyan Advocaat’ın Kayseri maçı sonrası yönetimle yaptığı görüşmede de bu konuyu gündeme getirdiği öğrenildi. “Bulunduğumuz noktada benim de hatalarım olur” diyerek özeleştiri yapan hoca, “Ancak elimizdeki kadroyla şampiyonluğun zor olduğu da bir gerçek” vurgusunda bulundu. Yönetim ise istifa edebileceğini söyleyen Advocaat’a sahip çıktı. Kötü futbolun faturasını oyunculara kesen yönetim, tecrübeli hocaya güvenlerin tam olduğunu belirterek yola birlikte devam edeceklerini ifade etti.

ÇÖKÜŞÜN NEDENLERİ

1-Transferler

Advocaat’a Pereira’nın kurduğu takım verildi. Hollandalının istediği transferler yapılamadı. Hoca oyuncu profili nedeniyle istediği oyun şablonunu oturtamadı.

2-Tercih hataları

Öyle ya da böyle Advocaat, Fenerbahçe’yle 30’un üzerinde maça çıktı. Ama hala ideal kadroyu bulamadı. İlk 11 tercihleri ve oyuncu değişiklikleri sürekli tartışıldı.

3-Alternatif yok

Fenerbahçe sürekli olarak aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Başarırsa ne âlâ ama rakip dirençli çıktığında bir B planı yok. Ne oyuncular ne teknik heyet alternatif üretebiliyor.

4- Günlük yıldızlar

Oyuncuların ruhsuz hali dikkat çekiyor. Takım bütünlüğü yok. Maçlar bireysel performanslarla kazanılıyor. Agresif rakiplere karşı reaksiyon gösterilemiyor.

5- Krallar uykuda

Golcülerin formsuzluğu büyük sıkıntı. Sow’un yokluğunda Fernandao ve RvP beklentileri karşılayamadı. Golcüler 2. yarıdaki 3 maçta sadece 1 gol atabildi o da penaltıdan.

Salih ve Fernandao

Oyuncularını ağır bir dille eleştiren Dirk Advocaat özellikle Salih ve Fernandao’yu hedef aldı. Advocaat, iki oyuncuyu oyun planının dışına çıkmakla suçladı.

Yönetimden ceza

Kötü gidişatın faturasını futbolculara kesen yönetim ceza yönetmeliğini devreye sokacak. Advocaat’tan raporu doğrultusunda oyunculara ağır para cezaları verilecek.