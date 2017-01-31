İşte eşleşmeler:
Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş
Anadolu Efes-Fenerbahçe
Beşiktaş Sompo Japan-Banvit
Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka
Para ödülü 850 bin TL'ye çıkarıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan kuradan önce yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nın ödülünü tarihte ilk kez 850 bin TL'ye çıkardıklarını açıkladı. Türkiye Kupası'nın isim sponsoru ise Integral Forex oldu.
Türkiye Kupası karşılaşmalarının ASpor'dan naklen yayınlanacağı açıklandı. Kupa maçları 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara Arena'da oynanacak.