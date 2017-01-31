Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte eşleşmeler:

Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş

Anadolu Efes-Fenerbahçe

Beşiktaş Sompo Japan-Banvit

Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka

Para ödülü 850 bin TL'ye çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan kuradan önce yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nın ödülünü tarihte ilk kez 850 bin TL'ye çıkardıklarını açıkladı. Türkiye Kupası'nın isim sponsoru ise Integral Forex oldu.

Türkiye Kupası karşılaşmalarının ASpor'dan naklen yayınlanacağı açıklandı. Kupa maçları 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara Arena'da oynanacak.