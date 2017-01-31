Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmza töreninde beIN SPORTS'a açıklamalarda Emmanuel Adebayor, "Bana sunulan proje çok cazipti. Projenin geleceğiyle ilgili ben de araştırma yaptım ve bu takımın bir parçası olmak istedim. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum" diye konuştu.

Fransız ekibi Metz'de profesyonel futbol kariyerine başlayan Adebayor, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham Hotspur gibi önemli takımların formalarını giydi.

Turuncu-lacivertliler, ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, Egemen Korkmaz ve Junior Caiçara'dan sonra Adebayor ile dördüncü transferini yaptı.