Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grand slam finallerinde 9. kez karşılaştığı Rafael Nadal'ı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda mağlup ederek kariyerindeki 89. tekler şampiyonluğunu elde eden 35 yaşındaki Roger Federer, 2012 Wimbledon'dan bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasında zirvede yer aldı.

Avustralya Açık'ta şampiyon Federer

35 yaşında zirvedeler

Birçok kişi tarafından "tarihin en iyi erkek tenisçisi" kabul edilen Federer, ilerleyen yaşı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde zirveyi Sırp Novak Djokovic ve Büyük Britanyalı Andy Murray'ye bırakmasına karşın hala kırılması güç rekorları elinde bulunduruyor.

18 şampiyonlukla zirvede

Dünya sıralamasında 10. basamakta yer alan Roger Federer, elde ettiği 18 şampiyonlukla grand slam organizasyonlarında en fazla zafer elde eden isim olarak ön plana çıkıyor.

İsviçreli tenisçiyi, grand slam turnuvalarında 14'er şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ve ABD'li Pete Sampras takip ediyor.

En uzun süre 1 numarada kalan tenisçi

"Majesteleri" lakabıyla bilinen Federer, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sıralamasında 302 hafta zirvede kalarak en uzun süre dünya 1 numarası olma unvanını elinde bulunduruyor.

En fazla gelir elde eden ikinci isim

Federer, katıldığı turnuvalarda elde ettiği yaklaşık 102 milyon dolarla Novak Djokovic'in ardından tenisten en fazla gelir elde eden ikinci isim konumunda yer alıyor.

En önemli destekçisi eşi

Roger Federer, 2000 yılında tanıştığı tenisçi Mirka Vavrinec ile 2009'da dünya evine girdi.

Ayak sakatlığı nedeniyle 2002 yılında tenisi bırakmak zorunda kalan Vavrinec ile Federer'in Myla Rose ve Charlene Riva adında ikiz kızları ile Leo ve Lennart isminde ikiz oğulları bulunuyor.

Yardım vakfı kurdu

Federer, spor hayatındaki başarılarının yanı sıra yardım kuruluşları ile olan çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor.

Güney Afrika'da çocuklar yararına yapılan projelere destek olmak amacıyla 2003'te kendi adına bir yardım vakfı kuran Federer, 2006'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) iyi niyet elçisi seçildi.

Rafael Nadal ile Afrikalı çocuklar için Zürih ve Madrid'de oynadığı 2 yardım maçında 4 milyon dolardan fazla bağış toplanmasını sağlayan Federer, 2011 yılında yapılan bir ankette Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın ardından ülkede en çok güven duyulan isim seçildi.