Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

34 yaşındaki oyuncu 9 puanla ligin dibine demir atan Darmstadt'a imza attı. Teknik direktör Torsten Frings, "Hamit'in, imkansız gibi görünen ligde kalma mücadelemize formamızı giyerek destek olmasından dolayı mutluyum" değerlendirmesinde bulundu. Hamit ise "Önümüzde, elimizden geleni yapacağımız 16 maç daha var" ifadesini kullandı. 2003-2007'de Schalke 04, 2007- 2011'de Bayern Münih forması giyen Hamit, Galatasaray'a transferinden önce de 2011-2012 sezonunda Real Madrid'de görev yapmıştı.

Galatasaray'da ortalama senelik 3 milyon Euro alan Hamit, Alman ekibinden yarım sezon için brüt 400 bin Euro kazanacak.