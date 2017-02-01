Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Trabzonspor, kış transfer döneminin son saatlerinde inanılmaz bir şok yaşdı. Yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çeken bordo-mavili ekip son olarak dün öğle saatlerinde Napoli’nin Faslı orta saha oyuncusu Omar El Kaddouri’yle her konuda anlaştı ve ön protokol bile imzaladı. Hatta futbolcu imzayı attıktan sonra menajeri Fatih İlek’le birlikte poz verdi ve sosyal medya hesabından, “Trabzonspor’a merhaba” paylaşımı yaptı. Karadeniz ekibinin transferi resmi olarak açıklaması beklenirken bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada büyük sevinç yaşıyordu.

Son dakika golü

Fakat gece geç saatlerde Kaddouri’den gelen haber tam bir soğuk duş etkisi yaptı. Futbolcu Empoli’ye transfer oldu. Kaddouri’nin kulübü Napoli yaptığı resmi açıklamayla, oyuncunun bonservisi ile beraber Empoli’ye transfer olduğunu resmen ilan ederken, bedelin 1.5 milyon avro olduğu ifade edildi. Trabzonspor resmi sitesinden, “Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu (dün) akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir” açıklaması yapıldı.