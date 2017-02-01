Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Fransız RMC Televizyonu'nda Christophe Dugarry’nin programına konuk oldu, geleceği hakkında ipuçlarını verdi. Aumabeyang, sezon sonunda ayrılabileceğinin sinyalini verirken, "27 yaşındayım. Hangi tekliflerin geleceğini ve nerede oynayacağımı göreceğiz" dedi.

Bir üst düzeye çıkmak için bu yaz gitmesi gerektiğini vurgulayan golcü oyuncu, Dortmund'u övmekten geri kamazken, "Burada seyirci harika... Ama kendime şu anda sorduğum soru transfer olmalı mıyım? Şimdilik bir yanıt bulabilmiş değilim. Çok iyi düşünmeliyim. Oynamayacağım yere gitmem. Herkes bana İngiltere’den bahsediyor ama beni en çok çeken ligin orası olduğunu söyleyemem." diye konuştu.

Aubameyang daha isminin anıldığı Real Madrid'e açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi ve "Transfer için en cazibi İspanya. En çok dedikodusu yapılan Real Madrid ama oradaki tek kulüp Real değil. Fransa ilk tercihim değil ama olanaksız da değil” ifadelerini kullandı.



Borussia Dortmund CEO'su Hans Joachim Watzke de geçtiğimiz günlerde "Aubameyang için 80 milyon Euro'luk teklif gelirse düşünürüz" sözleriyle yüksek meblağlı bir teklife açık kapı bırakırken, Kicker dergisi de konuyla ilgili haberinde Watzke’nin “Bir teklif olursa elbette düşünürüz. Ama bizim için teklifin nereden geldiği de önemli. Hummels veya Mkhitaryan’da olduğu gibi üzerimizde baskı yok. Aubameyang’ın neredeyse 2100’e kadar sözleşmesi bulunuyor. BVB’den daha fazla cazibesi olan kulüp sayısı da çok değil. Ayrıca bizdeki kazancı da gayet iyi... Bir teklif olursa konuşuruz ama sözleşmesi nedeniyle çok da kolay değil” sözlerini hatırlattı.

Watzke 2100 dese de, gerçekte Aubameyang’ın 2020’ye kadar sözleşmesi var ve bunu tamamladığında 31 yaşında olacak.