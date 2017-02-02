Real Sociedad'da geçirdiğim yıl benim için önemli bir sezondu. Sociedad bonservisimi alamayacağının farkındaydı.
Galatasaray'da her şey harika gidiyor. Gol atıyorum, hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum. Golcü değilim ama fırsat yakaladığımda, şut atmaktan çekinmiyorum. (Arsenal gibi büyük takımların teklifleri sorulunca)
Her zaman böyle söylentiler ortaya çıkar, böyle haberleri görmek güzel ama hiçbir zaman iki kulübü aynı anda düşünmedim. Ben G.Saray'ın oyuncusuyum.
Amacım verebileceğimin en iyisini kulübüme vermek. Şu an benim için en büyük takım G.Saray. Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum ve bunu başarabileceğimi biliyorum.
Bruma: Şimdilik Galatasaray
02.02.2017 - 04:51 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 04:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
La Liga ekibi Real Sociedad'da geçirdiği kiralık sezonun ardından yeniden Galatasaray'a dönen Bruma hala İspanya'nın gündeminde... İşte 22 yaşındaki Portekizli yıldızın İspanyol basınına açıklamaları:
Real Sociedad'da geçirdiğim yıl benim için önemli bir sezondu. Sociedad bonservisimi alamayacağının farkındaydı.
Etiketler : bruma,galatasaray,
443410 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/443410.aspx
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Başakşehir
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6
1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
19
10
5
4
38
18
20
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
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Osmanlıspor FK
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6
9
4
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21
2
27
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Trabzonspor
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3
8
19
21
2
27
8
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
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Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
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7
3
9
22
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5
24
11
Gençlerbirliği
18
5
8
5
17
16
1
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
28
7
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
19
4
5
10
18
26
8
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
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Gaziantepspor
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3
2
13
15
34
19
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Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
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Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
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O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
19
11
5
3
36
22
14
35
2
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
3
Evkur Yeni Malatyaspor
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4
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6
6
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9
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Adana Demirspor
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5
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3
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Altınordu
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7
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3
22
13
Şanlıurfaspor
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5
7
7
18
17
1
22
14
Bandırmaspor
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4
6
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Mersin İ.Y.
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