Real Sociedad'da geçirdiğim yıl benim için önemli bir sezondu. Sociedad bonservisimi alamayacağının farkındaydı.

Galatasaray'da her şey harika gidiyor. Gol atıyorum, hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum. Golcü değilim ama fırsat yakaladığımda, şut atmaktan çekinmiyorum. (Arsenal gibi büyük takımların teklifleri sorulunca)

Her zaman böyle söylentiler ortaya çıkar, böyle haberleri görmek güzel ama hiçbir zaman iki kulübü aynı anda düşünmedim. Ben G.Saray'ın oyuncusuyum.

Amacım verebileceğimin en iyisini kulübüme vermek. Şu an benim için en büyük takım G.Saray. Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum ve bunu başarabileceğimi biliyorum.