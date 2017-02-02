Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yarıda alınan başarısız sonuçların ardından kara bulutlar dolaşıyordu takımın üzerinde. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor, yüzler de gülmüyordu. Yaşanan değişim futbolcuların psikolojisine de yansımış durumda. Hep bir ağızdan pozitif cümleler çıkıyor bordo-mavili futbolculardan. İkinci yarıda yeni transferlerle birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen, ligde ve kupada üst üste 4 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Trabzonspor’da bahar havası yaşanıyor.

Yeni stat, yeni transferler...

Yeni stat ve yeni transferlerle birlikte yepyeni bir sayfa açan Ersun Yanal’ın takımı artık geleceğe çok daha olumlu bakıyor. Sahaya güzel futbol yansıtan bordo-mavili futbolcuların sözlerinden de cesaret okunuyor. Trabzonspor’un Kaptanı Onur Kıvrak hedeflerinin sezon sonunda ilk 4’e girmek olduğunu belirtirken, “Yeni transferler ve yeni stadımızla ortaya bambaşka bir Trabzonspor çıktı. Ersun Hoca gece gündüz bizimle birlikte. Güzel günler yakın” diye konuştu. Yeni transfer Olcay da, “Trabzonspor, 4 yıl öncesinin Beşiktaş’ı gibi” dedi.

“Yükselişe geçeceğiz”

Defansın bel kemiği Jan Durica ise Trabzon’un tam bir futbol şehri olduğunu söyledi. 35 yaşındaki Slovak savunmacı, “Şehirdeki herkes futbolla yatıp kalkıyor. Ben hayatımda böyle bir sevgi ve ilgi görmedim. Yediğimiz yemeğin parasını bile almıyorlar” diyerek Trabzon’a olan hayranlığını dile getirdi. Yeni stattaki ilk maçta ilk golü atarak tarihe geçen Fabian Castillo’nun sözleri ise şöyle: “Gerçekten olağanüstü bir stadımız ve taraftarımız var. Seri galibiyetlerle yükselişe geçeceğiz ve ben de gollerimi atmayı sürdüreceğim”...

GENÇ YILDIZ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Trabzonspor altyapısından yetişen ve geçen sezon teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından A takıma çıkarılan orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 maçta 638 dakika forma giyerken, skora en fazla katkı sağlayan isim oldu. Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası’nda Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Yazıcı, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin yokluğunu hiç aratmadı. Mehmet Ekici bu sezon 19 resmi maçta sadecde 3 gol üretirken Yusuf Yazıcı ise 8 maçta 4 gol, 6 asitlik performans gösterdi.