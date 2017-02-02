Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Radyospor’un konuğuydu ve gündemi değerlendirdi. Haliyle önceki gün konuşan ve “Galatasaray ile Fenerbahçe’yi biz kardeş yaptık” diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın sözleri soruldu. Nazifoğlu da “Fikret Orman’ın açıklamalarını duymadım. Ne demek istediğini anlamış değilim. Fenerbahçe ile Galatasaray zaten 100 yılı aşkın dosttur. Cevap verince ‘Herkes işine baksın’ diyor. Bir camianın başkanıdır. Ben buradan ona cevap vermeyeyim. Ne gerek var bunları konuşmaya? Herkes futboluna odaklanmak durumunda. Beşiktaş’ın üstüne kimsenin geldiği yok. Herkes kendi hakkını korumak istiyor. Federasyon yaptırımları yapıyor. Ortamı daha fazla germemek lazım” dedi.

Podolski ile konuştuk

Transfer ve Podolski’nin durumuyla ilgili de konuşan Nazifoğlu, “En lazım olan iki yeri hallettik (Ahmet Çalık ve Rodrigues). Podolski ile de toplantı yaptım. Her şeyi açık açık konuştuk. Podolski ile yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Sezon sonunda yeni bir değerlendirme yapabiliriz. Sözleşmesi sezon sonunda bitmiyor ama ona özel bir şeyler yapacağız. Podolski’ye şu anda takımın da ihtiyacı var. O çapta bir oyuncu yok” diye konuştu.