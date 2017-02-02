Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Vitor Pereira’nın sancılı ayrılığından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Dirk Advocaat’ın Fenerbahçe’nin geleceğini yapılandırması bekleniyordu. Ancak Kayseri deplasmanında yaşanan şok, taşların yerinden oynamasına sebep oldu. Eleştiri okları bir anda Hollandalı teknik adama döndü. Yönetimin sürekli destek açıklaması yapmasına rağmen henüz yeni sözleşme için masaya oturmadığı Dirk Advocaat’ın istifası gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe’yi yarı yolda bırakmak gibi bir niyeti yok. Ancak veda haberleri de asılsız değil. Sözleşmesini tamamlamayı düşünen Advocaat sezon sonundaki duruma göre yönetimle masaya oturmayı planlıyor.

Önce başarı sonra transfer

Kayseri dönüşü şampiyonluk şansının yüzde 20’ye düştüğünü belirten Dirk Advocaat, Fenerbahçe’nin mücadele ettiği 3 kulvardan birinde zafere ulaşmayı hedefliyor. Ligde, Avrupa’da ya da Türkiye Kupası’nda şampiyonluk isteyen Hollandalı hoca kupa kaldıramasa bile Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymayı planlıyor. Tüm bu hedeflerin uzağında kalması halinde Fenerbahçe’ye veda edecek olan tecrübeli teknik adam amacına ulaşması halinde ise kesin kararını yönetimin tavrına göre verecek. Advocaat, yönetimle masaya oturduğunda istediği transferlerin yapılması şartını öne sürecek. Hollandalı kafasındaki kadro gerçekleşmezse Türkiye kariyerini noktalayacak.

Wiel ve Emenike’ye af

Kupadaki Beşiktaş derbisine bilenen F.Bahçe’de sürpriz gelişme. Advocaat’ın raporu doğrultusunda 1,5 ay önce kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike ile Hollandalı oyuncu Gregory van Der Wiel affedildi. İki futbolcunun bugünkü antrenmana katılacağı bildirildi.