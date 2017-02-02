Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşma, BeIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligin 20. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını evinde 72-66 yenen ev sahibi ekip, 12 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Son karşılaşmasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına deplasmanda 80-77 mağlup olan Anadolu Efes ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor.



İki takımın THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı, Anadolu Efes 100-79 kazanmıştı.

- Anadolu Efes 577. kez Avrupa arenasında

Anadolu Efes, yarın deplasmanda oynayacağı Kızılyıldız MTS maçıyla birlikte Avrupa arenasındaki 577. karşılaşmasına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, daha önce Avrupa kupalarında oynadığı 576 karşılaşmada 323 galibiyet ve 253 yenilgi aldı.

THY Avrupa Ligi'ne ise 2001-2002 sezonundan itibaren katılan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 329. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde daha önce oynadığı 328 karşılaşmada 166 galibiyet ve 162 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Kızılyıldız MTS yarınki karşılaşmayla beraber Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.

Lacivert-beyazlıların geride kalan 7 karşılaşmada rakibine karşı 4 galibiyeti bulunuyor.