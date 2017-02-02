Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b ve 11. maddeleri uyarınca verilen 60 gün hak mahrumiyeti cezasının ve 40.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

PFDK'DAN CEZA

PFDK ise Aziz Yıldırım'a 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin TL ceza verdi.

İşte o açıklama:

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.