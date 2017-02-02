Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dusko Tosic, 2020 yılına kadar Beşiktaş forması giyecek. Siyah beyazlılar, Sırp yıldızın sözleşmesini uzattı. Kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp futbolcusu ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu, böylece 2020 yılına kadar beşiktaş forması giymiş olacak.

Bu sözleşmeyle Tosic'in yıllık 900 bin Euro olan garanti ücreti de 1.2 milyon Euro seviyesine çıkacak.

Vodafone Arena'da başkan Fikret Orman'ın odasında çekilen fotoğrafları, Tosic'in eşi sosyal medya hesabından paylaştı. Beşiktaş kulübünün de kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.



