Medipol Başakşehir’in yeni transferi Emmanuel Adebayor dünkü antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Transferini değerlendiren Togolu yıldız, Türkiye’de taraftarların futbolu çok sevdiğini belirterek, “Buradaki ilk izlenimlerim inanılmaz anlamda iyi. İstanbul futbol oynamak için çok güzel bir şehir. Medipol Başakşehir tercihini yaparken hiç zorlanmadım. Tercihim çok kolay oldu” değerlendirmesinde bulundu. Transfer sürecinde turuncu-lacivertli kulübün bazı yöneticileriyle görüştüğünü ve futboldan keyif almak istediğini ifade eden 32 yaşındaki golcü, “Ben artık bu saatten sonra futbolun tadını çıkarmak istiyorum. Futbolu çok seviyorum. Medipol Başakşehir’e ciddi projelerle geldim. Projeyle geldiğim ve futboldan keyif almak istediğim için de kolay bir tercih oldu. Afrika Kupası’nda 3 maç 90 dakika oynadım. Buraya geldiğimde hocamızla ve kondisyonerimizle konuştum. Fiziksel olarak hazır olduğumu düşünüyorum” sözlerini kullandı. Adebayor ayrıca teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında, “Kendisinin mükemmel bir hoca olduğunu düşünüyorum” şeklinde görüş belirtti.
Keyif almaya geldim
03.02.2017 - 07:38 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul tercihinin çok kolay olduğunu belirten Togolu yıldız, futbolun tadını çıkarmak için turuncu-lacivertli kulübü seçtiğini söyledi
Etiketler : Emmanuel Adebayor,
443705 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/443705.aspx
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5
4
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18
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35
5
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4
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23
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1
31
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9
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21
2
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Trabzonspor
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8
3
8
19
21
2
27
8
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
9
Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
10
K.D.Ç. Karabük
19
7
3
9
22
27
5
24
11
Gençlerbirliği
18
5
8
5
17
16
1
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
28
7
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
19
4
5
10
18
26
8
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
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Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
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Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
19
11
5
3
36
22
14
35
2
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
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Evkur Yeni Malatyaspor
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4
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Altınordu
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3
22
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Şanlıurfaspor
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5
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7
18
17
1
22
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
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25
7
18
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Elazığspor
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6
6
7
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20
1
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Samsunspor
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9
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17
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18
Mersin İ.Y.
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4
4
11
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