Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın saat 20.30’da 3. İstanbul Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Kupada E Grubu’nda yer alan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle, Tuzlaspor’un ardından ikinci sırada tamamladı. F Grubu’nda mücadele eden Medipol Başakşehir ise 4 galibiyet, 2 beraberlikle zirvede yer alanda. Çapraz eşleşmede iki takım birbirine rakip oldu.

18. RANDEVU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bugüne kadar resmi maçlarda 17 kez karşı karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan 17 karşılaşmada Galatasaray’ın 31 golüne, Başakşehir 22 gol ile karşılık verdi.

KUPADA İLK MAÇ

İki takım ilk kez bir Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele edecek. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, ilk kez Spor Toto Süper Lig’in 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı’nda karşılaştı. Bu maçta sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesine rağmen turuncu-lacivertliler ile 2-2 berabere kalmıştı.

TEK MAÇ, YENEN ÜST TURDA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu formatına göre müsabakalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakika içinde eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa çeyrek finale çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

KUPA GOLCÜSÜ PODOLSKİ

Galatasaray, kupada ikinci bitirdiği E Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırırken, 9 kez kalesini gole kapatamadı. Bu maçlarda 10 kez rakip ağları sarsan Lukas Podolski, sarı-kırmızılıları sırtlıyor. Alman futbolcu, 24Erzincanspor’u 6-2 mağlup ettikleri karşılaşmada 5 gol kaydetmişti.

CENK, KUPA MAÇLARINDAN KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görevlendirilen kaleci Cenk Gönen, Muslera’yı arattı. E Grubu’nda oynanan 6 maçın hepsinde kalesini gole kapatamayan Gönen, toplamda 9 gol yedi. 28 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılıların Tuzlaspor’a 3-2 mağlup olduğunu karşılaşmada kötü bir performans sergilemişti.

KARŞILAŞMA 10 DERECEDE OYNANACAK

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 3. İstanbul Başakşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada havanın güzel olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklanan hava tahminlerine göre maçın oynanacağı 20.30’da hava sıcaklığının 10 derece olması bekleniyor.

İki takım arasında oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.