Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandum kampanyasında 'evet' zincirini başlatan Dilmen, beINSports’ta yayınlanan ‘Soyunma Odası’ programında konuştu. Lakabı nedeniyle "Şeytana uyma 'hayır' de" sloganıyla karşı çıkılan Dilmen, şunları söyledi:



"Fatih Terim'in lakabı Samantha idi. Tatlı cadı demektir. Fatih Hoca futbolcuyken libero oynardı. Çizgiden çok top çıkarırdı. Lakabı o yüzden verilmiştir. Benim lakabım şeytan ise oyun zekâmdan dolayı koyulmuş. Hem süratim, hem oyun zekamdan dolayı verilmiş. Ancak lakabımı sevmiyorum ben."