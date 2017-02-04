Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Şubat 1994’te dünyaya gelen şu anda futbolunun en verimli çağında olan B.Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 4 ay futboldan men cezası aldı. Gerekçe, Trabzonspor’a imza atmasına rağmen sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Karlsruher’le devam etmesi. Olay CAS’a kadar gitmiş ve genç isim haksız bulunarak cezalandırılmıştı. Peki bu konuda ne söyledi? Almanya’nın Express gazetesine röportaj veren Hakan Çalhanoğlu, futboldan men cezası almasına sebep olan 2011’deki olayın nasıl yaşandığını anlatarak “17 yaşındaydım ve Karlsruhe takımında oynuyordum. Babamın Darmstadt kentindeki bir restoranda Trabzonspor temsilcileriyle buluştuğunu arkadaşımdan tesadüfen öğrendim” dedi.

Hocamla konuştum

Kendi görüşü sorulmadan imza attığını ifade eden milli futbolcu “Babam, bana söz konusu sözleşmeyi imzalamam gerektiğini söyledi Kültürümüzde babanın sözü geçer. 17 yaşındaydım ve bunun nereye varacağının bilincinde değildim. Sadece futbolu düşüyordum. Babama güvendim. Ancak kariyerimde çok şey yaşadım. Bu olay beni daha da güçlü yapacak. Menajerim Bektaş Demirtaş’a ve her şeyimle ilgilenen Rabii Salhi’ye güveniyorum. Yaşananlar babamı da üzdü. Babam, bundan sonra kariyerime karışmayacak. Teknik direktör Roger Schmidt ile de konuştum. Kendisi bana futbola konsantre olmamı söyledi” diye konuştu.

Resmi açıklamadaki “çok ince” ayrıntı

Trabzonspor Kulübü, 2013’ten bu yana devam eden Hakan Çalhanoğlu ile aralarındaki davanın lehlerine sonuçlanması konusunda açıklama yaptı. Resmi sitedeki açıklamanın sonundaki bir cümle dikkat çekiciydi… “Benzer bir olayın yakın gelecekte yaşanmaması temennimizdir” sözü kafalarda soru işareti uyandırdı.

HAKAN CEZAYI DEĞERLENDİRDİ: Anlayamıyorum

Hakan Çalhanoğlu: “Ceza sebebinin izahı: 2011’de, 17 yaşında iken Trabzonspor ile 1.7.2012’den itibaren geçerli olacak bir sözleşme imzalamam ve ardından o dönemde oynadığım takımım Karlsruher SC ile bir sözleşme daha imzalamam. Benim bu koşullar altında, altı yıl evvel olan bir olay yüzünden, reşit olmadığım bir yaşta, böyle uzun bir dönem için mesleğimi ve tutkumu yaşayamamamı, futbol oynayamamamı anlamakta güçlük çekiyorum. Yine de bu kararı kabul edip önüme bakacağım.”

LEVERKUSEN BAŞKANI SCHADE: “Kalleşlik”

Leverkusen Başkanı Michael Schade, FIFA’nın kararını onaylayarak oyuncuları Hakan Çalhanoğlu’nu futboldan men eden CAS kararını, “Transfer döneminin bittiği bir zamana denk getirilmesi kalleşlik” şeklinde yorumladı.