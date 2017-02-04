Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un hocası Ersun Yanal, Palandöken’de tatilde futbolseverlerle sohbet etti. Ve çok çarpıcı ifadeleri vardı. Sorulara cevap veren Yanal Mehmet Ekici konusunda itirafta bulunup “Mehmet defteri benim için kapandı. Benim oyuncum değil. İyi ki de değil. Sayesinde Yusuf’un önü açıldı” dedi. Fenerbahçe ile ilgili sorulara “Bir şey söylerim gazetecilere uçurursunuz. Onlar yalan yanlış şeyler yazar ondan sonra al başına belayı” diyen Yanal transfer konusunda da hata yaptıklarını kabul etti.

Emeklilik ikramiyesi!

“Castillo’ya çok güveniyorum. Yoksa Meksika’ya gönderirdim” diyen Mas için de “Herkese parmak ısırtacak” yorumunda bulunan Yanal, keşkesini anlatıp “Rodallega çok gol atacak. Keşke sezon başında alabildeydim” diye konuştu. Antalyasporlu Eto’o gündeme geldiğinde ise Ersun Hoca’nın 2.5 yıl için 10 milyon avro isteğine “O neymiş öyle... Şu anda 36 yaşında. Emeklilik ikramiyesi gibi...” dediği ve transferine engel olduğu belirtildi...