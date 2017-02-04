Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turunda bugün deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Tur tek maç üzerinden oynandığı için mücadelenin stres yükü bir hayli fazla. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gitmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar hafta boyunca zorlu mücadeleye sıkı bir şekilde hazırlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink antrenmanlardan arta kalan zamanda da rakibi analiz etmekle meşgul oldu. Tecrübeli teknik adamın hem kendini hem de takımı bu hafa bir şampiyonluk maçına ya da derbi mücadelesine hazırlar gibi hazırlamasının sebebi ise bu mücadeleyi sezonun en kritik maçı olarak görmesi. Takımın havaya girdiğinin farkında olan Riekerink, Başakşehir’i devirdikleri takdirde öz güvenin iki kat yükseleceği, camiada da hem takıma hem kendisine olan güvenin artacağına inanıyor.

Erken gol yemeyin

Riekerink mağlubiyet durumunda ise felaket senaryolarının kaçınılmaz olacağını düşünüyor. Hollandalı, ligin ilk yarısında oynanan maç öncesi olduğu gibi Başakşehir takımını adeta didik didik etti. Bu sezon kupa ve ligde oynadığı 25 maçta sadece bir defa mağlubiyet alan İstanbul temsilcisinin şifrelerini yeniden çözmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın ilk devresinde gol yemeyi yasaklarken, beklere hücuma çıkışlarda temkinli davranmalarını ve rakibin kanat organizasyonlarını bozmak için ekstra çaba göstermelerini söyledi. Başakşehir’in ortalarla etkili olmasını en düşük seviyeye düşürmek için açıkta görev yapacak oyuncuların da beklere yardımcı olmasını isteyen Riekerink, Sneijder ve Podolski’den de şut sayılarını artırmalarını istedi. Kritik mücadele öncesi tüm takım galibiyete kilitlenirken, yöneticilerin de Florya’ya gelerek futbolcuları motive ettiği belirtildi. > Burhan Can Terzi