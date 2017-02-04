Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma’nın sözleşmesi uzatıldı. Siyah-beyazlı ekipte kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Portekizli yıldız ile yapılan görüşmeler sonunda Beşiktaş ile yeni bir anlaşma imzalayacağı duyurulurken, Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yer alan bilgide Quaresma’nın sözleşme bitiş tarihi olarak 2020 yılının gösterilmesi dikkat çekti. TFF’de yer alan güncel oyuncu bilgisine göre, Beşiktaş ile Quaresma arasında yeni bir anlaşmanın imzalandığı da ortaya çıkmış oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir kaç gün önce yaptığı açıklamada, “Quaresma bize gelmek istedi. Avukatı 1 ay önce bizi aradı. Bende evrakları var” demiş, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bahsi geçen evrakları istemişti.