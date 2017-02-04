Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir galibiyeti sonrası şampiyonluk yolunda dev bir adım attıklarını söyleyen Dirk Advocaat, Beşiktaş ve Galatasaray’la deplasmanda oynayacaklarının hatırlatılması üzerine, “Biz dış sahada daha iyi oynuyoruz” cevabı vererek rakiplerine meydan okumuştu. Ancak rakamlar Hollandalı hocadan yana değil! Bu sezon 33 resmi maç oynayan sarı-lacivertliler, 18 galibiyetten 11’ini Kadıköy’de 11’ini dış sahalarda aldı. Evinde 4 beraberliği olan Fenerbahçe, konuk olduğu sahalarda da 4 beraberlik yaşadı. Saracoğlu’nda 2 kez kaybeden Advocaat’ın takımı, deplasmanlardan ise tam 5 kez eli boş ayrıldı. Fenerbahçe’nin mücadele ettiği 3 kulvarda da iç saha performansı, deplasmandaki performansından daha iyi sonuçlar getirdi.