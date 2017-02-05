Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Basketbol Ligi 17.hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Muratbey Uşak Sportif’i 84-66 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla yenerek ligdeki 13. galibiyetini aldı ve 3. sıradaki yerini korudu. Maçın başında Beşiktaş Sompo Japan pota altında Clark- Stimac ikilisini kullanarak başarılı olurken ilk çeyreği 25-19 önde kapattı. İkinci çeyreğe fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar farkı 15 sayıya çıkardı (34-19). Zach Auguste’nin üst üste sayılarıyla ilk yarının bitimine bir dakikada kala farkı üç sayıya düşse de Beşiktaş soyunma odasına 47-40 önde girdi. Üçüncü çeyreğe savunmada daha sert başlayan Beşiktaş, ev sahibi ekibe dört dakika boyunca sadece 1 sayı şansı verdi. Siyah-beyazlılar farkı yine çift hanelere çıkardı: 64-48. Final bölümüne de iyi başlayan Beşiktaş kısa oyuncularının arka arkaya sayılarıyla farkı 20 sayının üstüne çıkardı ve skoru 71-50’ye getirdi. Farkın artmasıyla birlikte Ufuk Sarıca rotasyonu genişletse de Uşak farkı eritemedi ve Beşiktaş salondan 84-66 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece-Balıkesir: 92-100 (uz.), P.Karşıyaka-Gaziantep B.: 79-92, Yeşilgiresun Belediye-Trabzonspor: 81-80 (uz.).



UŞAK’TA İLK ZAFER

Muratbey Uşak, lige yükseldiğinde beri Uşak deplasmanında oynadığı 3 maçı da kaybeden Beşiktaş sonunda siftahı yaptı. Öte yandan siiyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde deplasmanda sadece Pınar Karşıyaka ve Galatasaray Odeabank’a kaybetti.