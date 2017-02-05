Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transfer döneminde Trabzonspor’un Akhisar Belediyespor’dan kadrosuna kattığı Hugo Rodallega İHA’ya açıklamalarda bulundu. İmzayı attıktan kısa bir süre sonra bordo-mavili takımın yeni stadı Medical Park Arena’daki ilk maçında yedek kulübesinde bekleyen Kolombiyalı yıldız, oyuna girdikten 6 dakika sonra takımına bir penaltı kazandırmıştı. Takımdaki havanın son derece olumlu olduğunu belirten Rodallega, kendisini de çok formda ve hazır hissettiğini söyledi. Trabzonspor’da futbol oynamanın kendisi için bir nimet olduğunu belirten Hugo Rodallega, camianın ve taraftarların kendisinden çok şey beklediğinin farkında olduğunu vurguladı. Süper Lig’in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Osmanlıspor maçını iple çektiğini söyleyen Kolombiyalı yıldız, “Formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Açtığım yeni sayfa beni olumlu etkiledi” dedi.



Atmosfer çok sıcak

Trabzonspor ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden golcü oyuncu, “Önemli bir fırsat yakaladım. Yeni takım arkadaşlarımla yeni meydan okumalar için tüm gücümle mücadele edeceğim” diyerek iddiasını ortaya koydu. Teknik Direktör Ersun Yanal hakkında da konuşan Rodallega, “Hocamız futbolu çok iyi biliyor. Futbolcularla arasındaki iletişim tarzı da beni çok etkiledi. Ersun Yanal’ın benim için de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi. Takımdaki havanın pozitif olduğunu da sözlerine ekleyen 31 yaşındaki golcü, “Yeni transferler olarak adaptasyon sıkıntısı yaşamadık. Takımda çok sıcak bir atmosfer var. Bu durumun maçların skorlarına da yansıyacağını düşünüyorum. Hocamızla ve takım arkadaşlarımla birlikte Trabzonspor’a neşe getireceğimize inanıyorum” sözlerini kullandı.



ÇALIŞKAN ÖĞRENCİ

Antrenmanlardaki çalışma temposu ve yaptığı gol vuruşlarıyla dikkat çeken Hugo Rodallega, Süper Lig’in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Osmanlıspor maçını bekliyor. Kolombiyalı oyuncunun idmanlardan sonra da özel olarak gol vuruşu çalışması teknik ekibin de yüzünü güldürüyor.



Castillo korkuttu

Kolombiyalı oyuncu Castillo, Trabzonspor’da yapılan son antrenmanı tamamlayamadı. Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun ciddi bir sakatlığının olmadığı, ayağını yere vurması sonucu ağırı hissetmesi üzerine, riske edilmediği belirtildi. Castillo, Gaziantepspor maçında attığı 2 gol ve oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.