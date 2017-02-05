Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırdı.

10. dakikada kaleci Hasan Hüseyin'in rakip sahaya göndermek istediği topu Akhisar Belediyesporlu oyuncular Vaz Te ile buluşturdu. Vaz Te, bir süre topla ilerledikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

50. dakikada Akhisar Belediyespor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Kadir Keleş'in kullandığı korner atışında ön tarafta Samardzic'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-0

86. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Caner Osmanpaşa'nın ceza sahası içinde Süleyman Çelikyurt'a yaptığı müdahalenin ardından Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Ali Özgün, topu ağlara gönderdi: 2-1

90+3. dakikada Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada savunma oyuncularının kontrol edemediği topu kapan Muğdat Çelik, ceza sahası içinde kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisar Belediyespor, kupada çeyrek finale yükseldi.