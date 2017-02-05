Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çaldı.

Saat 12.30'da başlayan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan zorlu mücadelede ev sahibi Akhisar Belediyespor'dan Ricardo Vaz Te 10. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken 50. dakikada sahneye çıkan Miral Samardzic durumu 2-0'a getiren golü kaydetti.

Mücadelenin 86. dakikasında Gümüşhanespor kazandığı penaltı atışından Ali Özgün'le faydalanarak farkı bire indirse de 90. dakikada Muğdat Çelik'in ayağından gelen golle maçın skorunu belirlendi: 3-1.

Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırırken Gümüşhanespor kupaya veda etti.