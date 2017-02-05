Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, karşılaşmaya Brown'un 3 sayılık basketiyle başlarken, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, ilk sayılarına Hummer ile ulaştı. İki takımın da çok top kaybı yaptığı bu bölümde Dunston ve Heurtel ile rakip savunmayı aşan İstanbul ekibi, 5. dakikaya 8-4 önde girdi. Aldığı savunma ribauntları sonrasında hücuma hızlı çıkan Anadolu Efes, özellikle Cedi Osman'ın basketleriyle ilk çeyreği 21-9 üstün bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan taraf Halk Enerji TED Ankara Kolejliler oldu. Rakibine kolay sayı bulma şansı tanımayan başkent ekibi, Shorter, Galloway ve Morrison'ın üst üste basketleriyle 20-7'lik seri yakaladı ve 18. dakikada 29-28'lik skorla öne geçti. Anadolu Efes, Heurtel'in basketiyle soyunma odasına 30-29 üstün gitti.

Anadolu Efes, 3. çeyreğin ilk dakikasından itibaren kontrolü eline geçirdi. Thomas, Heurtel ve Dunston ile etkili olan İstanbul temsilcisi, 10-1'lik seri bularak, 23. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-40. Heurtel'in dış atışlarda yakaladığı yüksek yüzdeyle 27. dakikaya 48-34 üstün giren Anadolu Efes, çeyreği önde 50-45 tamamladı.

Final periyodunun ilk bölümünde hücumda etkili bir performans sergileyen Ankara ekibi, Hummer ve Yesukan Onar'ın sayılarıyla 33. dakikada skora denge getirdi: 52-52. Büyük çekişmenin yaşandığı son dakikalarda Cedi Osman ile 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Anadolu Efes, Heurtel'in de skorer oyunun sürdürmesiyle 37. dakikayı 67-59 önde geçti ve karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.