Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Medipol Başakşehir-Galatasaray kupa maçındaki hakem hatalarını sadece 90 dakikaya göre değerlendirmek sorunun ana kaynağına inememek anlamına gelir! Çünkü hakemlerin bu duruma gelmesinde öncesi ve çok önemli “yardımcı” etkenleri var... 24 Aralık 2016... Spor Toto Süper Lig’de Adana-Medipol Başakşehir maçında İstanbul ekibinin ağlarla buluşan bariz bir topunda golü vermeyen Hüseyin Göçek ve yardımcısı Erkan Akbulut, o tarihten bu yana görev alamıyor. Göçek’in yaklaşık 1,5 aydır atamasının olmaması (Üç Lig, üç de kupa haftasını boş geçti) Başakşehir maçlarında görevlendirilen hakemlerde üzerinde “olası bir hatada atanamama” baskısını oluşturuyor... Ki bunun canlı örneği önceki gün Medipol Başakşehir-Galatasaray kupa maçında da FIFA kokartlı yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel’de net şekilde görüldü... G.Saray aleyhine bariz 2 hata yaptı? Ofsaytı kaçırdı ve gözünün önündeki Emre Belözoğlu’nun Josue’ye dirseğini atladı. Ki bu hatalar hakem Mete Kalkavan’ı da yaktı!

Kalkavan’a Arena yasak

MHK, hatalı tayinlerine kupada da ara vermeden devam etti. FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan ilk 19 haftada G.Saray’ın 5 deplasmanında görev alırken, TT Arena’nın yüzünü göremedi. Mete Kalkavan TT Arena’da en son 8 Mayıs 2016’da G.Saray-Beşiktaş (0-1) maçını yönetmişti. Mete Kalkavan’ı sürekli G.Saray deplasmanlarına atayan MHK, tayinlerde gereken özeni göstermediği bir defa daha ortaya çıktı. G.Saray ligde çıktığı 10 deplasman maçının 3’ünde Mete Kalkavan düdük çaldı.