Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Bahar birden kışa döndü, Galatasaray’ın üstüne bir maçta karabulutlar çöktü. Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda kötü futbolla Başakşehir’e mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupayı veda etmenin yanı sıra 3 önemli isminin de sakatlanmasıyla büyük sarsılma yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Selçuk İnan ile Wesley Sneijder’ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği, Lionel Carol’ün de sağ ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle dış yan bağlarında zedelenme olduğu belirtildi. Üç oyuncunun da tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Yüzde 50 ihtimal

Kupadan elenince sadece Süper Lig hedefi kalan Galatasaray’da 26 Şubat’ta oynanacak Beşiktaş derbisi, dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak “Takımın yarısı” olarak nitelendirilen Wesley Sneijder’in bu zorlu maç bile yetişmesi şu an yüzde 50 ihtimal olarak gösteriliyor. Kayserispor ve Ç.Rizespor karşılaşmalarında oynatılmayacak Hollandalının yalnızca Beşiktaş maçı düşünülerek tedavisi sürdürülecek. Lionel Carole ile Selçuk İnan’ın da Kayseri mücadelesinde yer almayacağı ama 21. haftadaki Rize deplasmanına kadar oynayacak duruma gelecekleri belirtildi.

10’suz çok zorlanıyor

Galatasaray’da Başakşehir maçında sakatlanan ve büyük paniğe sebebiyet veren Wesley Sneijder bu sezon 3 lig maçında forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takım bu 3 karşılaşmada oldukça zorlandı. Gençlerbirliği ve Adana’yı Bruma’nın bireysel becerisiyle geçen Cimbom, Sneijder’siz oynadığı Karabük maçında ise mağlup oldu.