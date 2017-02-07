Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray formasıyla 10 yılı geride bırakan Hakan Balta, GS Dergisi'ne verdiği röportajda "Taraftarın sevdiği futbolcu tipi bu olabilir ama ben hiçbir zaman tribünlere oynayan bir futbolcu olmadım. Hoca ne görev verirse, onu yapmak için sahaya çıktım. Ben saha dışındaki yapımı saha içinde değiştirmedim" dedi. Milli oyuncu, "33 yaşındayım. Ben sorumluluk almayacağım da kim alacak? Sessiz ve sakin olabilirim ama takım içinde yaşananları kimse bilemez" diye konuştu.

TECRÜBELERİN ÖZETİ

Galatasaray Dergisi'nin yeni sayısına kapak olan Hakan Balta, sarı kırmızılı formayla geçen 10 yıllık tecrübelerini okurlarla paylaştı.