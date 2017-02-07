Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Türkiye Kupası’na kötü bir futbolla veda eden Galatasaray’da Alman golcü Lukas Podolski, şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların yalnızca bir hedefi kalırken, tecrübeli futbolcuya bu hedefte de işlerinin kolay olmadığı ve lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde oldukları hatırlatıldı. “5 puan fark ne ki” diyen Alman yıldız, “Şampiyonluğa inanıyor musun” sorusuna, “Daha 15 maç var. Şampiyonluğa tabii ki inanıyorum. Beşiktaş’la da Fenerbahçe’yle de evimizde oynayacağız. O yüzden şampiyonluk şansımız yüksek. Sonuna kadar savaşacağız” şeklinde cevap verdi.

Kaçamak cevaplar

Öte yandan ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lukas Podolski’nin geleceği hakkındaki muamma hâlâ devam ediyor. Japon Vissel Kobe kulübünün Alman yıldızla ilgili ısrarı sürerken Podolski, “Transfer sürecimle ilgili medyaya konuşmayacağım. Herkes zaten konuşuyor, benim ve ailem hakkında hikayeler uyduruyor” ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu “Galatasaray ile gelecek görüyor musun” sorusunu ise “Bu kulüple benim aramda. Benim durumumu onlar biliyor” diye cevapladı.

Kritik tarih 26 Şubat

Şampiyonluk ve Türkiye Kupası’nda zafer hedefleyen Galatasaray’ı elinde sadece lig kaldı. Bu amaçlar doğrultusunda Alman yıldız Lukas Podolski de takımda tutulmuş, 3.5 milyon avroya satılmamıştı. Ancak lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde olan sarı-kırmızılıların şampiyonluk hedefi de pamuk ipliğine bağlı. 26 Şubat’ta Beşiktaş ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar rakibini deviremezse şampiyonluk umudu çok çok azalacak. Japonya’da da transfer dönemi mart başına kadar sürüyor. İşte tam da bu noktada Podolski’nin satılması gündeme yeniden gelebilir.