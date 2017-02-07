Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın her türlü adamı Robin van Persie olmuştu. Attığı gol, rakibi attırması ve yaptığı hareketleriyle… Herkesin konuşup tartıştığı Robin van Persie konusunda merak edilen konu; “çirkeflik” olarak görülen eylemlerine karşılık nasıl bir yaptırım uygulanacağı… Çünkü “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünü bir kez daha gerçekliğini ortaya koyar gibi bir görüntü gördük önceki gün. Yaklaşık 15 yıl önce İnönü’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide yaşanan elini şortun içine sokarak sevinme terbiyesizliğine şahit olduk. Pascal Nouma hareketine benzer durumu yapan kişi bu kez Robin van Persie’ydi.

Raporda yazıyor

Türkiye Futbol Federasyonu yargı organları TFF Hukuk Müşavirliği ve PFDK’nın görüntüden sevk ve ceza konusundaki bakışı net; TARTIŞMA GÖTÜRMEYEN GÖRÜNTÜ… Ancak Robin van Persie’nin hareketine bakıldığında şortunu düzelttiği yorumları da ağırlıkta. Bu nedenle Hollandalı oyuncunun bu eyleminden dolayı sevki “flu” görünüyor. Ancak dikkat çekici ayrıntı her ne kadar tartışmalı 2 hareketi hakem cezalandırmamış olsa da dil hareketi temsilci raporunda… Robin van Persie’nin Beşiktaş taraftarına yönelik “dil çıkarma” eylemi sarı-lacivertli oyuncunun başını ağrıtabilir.

ADA BASINI MANŞET YAPTI

Derbide Oğuzhan ile Van Persie arasında yaşanan gerginlikler Ada basınında da işlendi. Ozzy’nin RvP ile arkadaşlığını bitirdiğine vurgu yapıldı. Bayan Tosic’in Van Persie’ye küfür içeren paylaşımı da haberlere konu edildi.

Şortunu düzeltmiş

Eleştirilerin odağındaki Robin van Persie “Kasıtlı bir hareket yapmadım” diyerek kendini savunurken, “Ben maç içerisinde sürekli şortumu düzeltirim. O pozisyonda da şortumu düzelttim. Rakibe bir kastım yoktu” dedi.

Ayarın bozulmuş

F.Bahçeli futbolcular, Afrika Kupası’ndan dönen ve röveşata golleriyle ünlü Moussa Sow’a takılmayı ihmal etmedi. Arkadaşlarının maç içinde çektiği röveşatası direkten dönen Senegalli golcüye “Geri dönmen bizim için iyi oldu. Ama ayarın bozulmuş, bir kontrol ettirmelisin” dediği öğrenildi.

20 Nisan 2003’TE ne olmuştu?

Siyah-beyazlıların 100. yılını kutladığı 2002-03 sezonunun 28. haftasında, 20 Nisan 2003 İnönü’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ev sahibi 2-0 kazanmıştı. O gün ilk golü atan Nouma elini şortunun içine sokarak ahlak dışı bir sevinç gösterisinde bulunmuş ve kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde çok sevdiği Beşiktaş’tan gönderilmişti. Serdar Bilgili yönetiminin gönderdiği Nouma’ya TFF de 7 ay ceza vermişti. Beşiktaş sezonu şampiyon tamamlamış ancak Nouma kutlamalara katılmamıştı.