Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ilk devresinde Medipol Başakşehir forması ile 11 resmi müsabakada 3 gol kaydeden Cikalleshi, Akhisar Belediyespor forması ile ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakasında Gümüşhanespor’a karşı oynadı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas’ın çift forvet sisteminde Ricardo Vaz Te ile birlikte kendisine santraforda görev bulan golcü oyuncu Cikalleshi, ilk maçta bekleneni veremedi. Takımla birlikte sadece 1 kez taktik idmanına katılabilen Arnavut oyuncunun gelecek maçlarda daha iyi olacağının altını çizen Tolunay Kafkas, oyuncunun hırslı olduğunu da vurguladı.



Hedef Avrupa

26 yaşındaki futbolcu, Süper Ligin ikinci devresinde Akhisar Belediyespor formasıyla güzel bir performans göstererek kendini kanıtlamak istiyor. Cikalleshi’nin ikinci devrede istediği performansı yakalaması halinde sezon sonunda Avrupa’da bir kulüpte oynamayı istediği öğrenildi.

Öte yandan Akhisar Belediyespor, 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak.