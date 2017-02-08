Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş daha önce anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma’nın sözleşmesinin 3 sezon uzatıldığını duyurdu. Taraftarı sevindiren yeni imza KAP’a gönderilen açıklamayla resmileştirildi. 33 yaşındaki futbolcunun 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının her biri için 2 milyon 100 bin avro, 2019-2020 sezonunda ise 1 milyon 750 bin avro garanti ücret alacağı bildirildi. Quaresma’ya ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4 bin avro ödeneceği kaydedildi. Basın Sözcüsü Metin Albayrak, “Quaresma da Nouma gibi bu kulübe ve taraftara aşık. O gerçek bir Kartal. Quaresma futbolu bıraktıktan sonra da bu camianın bir parçası, gönüllüsü olacak bir oyuncu” açıklaması yaptı.