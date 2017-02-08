Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine TFF’den 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez ile kulüp temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen kura çekiminde; Kasımpaşa-Ç.Rizespor, Sivasspor-A.Konyaspor, M.Başakşehir-Akhisar, Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmeleri gerçekleşti. Kupada çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart’ta, rövanş karşılaşmaları ise 4-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Dev maçın eli kulağında

Yarı final programı da belirlendi. Kasımpaşa-Ç.Rizespor ile Sivasspor-A.Konyaspor eşleşmesinde tur atlayan takımlar, yarı finalde karşılaşacak. Çeyrek finaldeki M.Başakşehir-Akhisar ile Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmelerinin galipleri de yarı finalde birbirlerine rakip olacak. Yarı final ilk maçları 25-27 Nisan ve ikinci mücadeleler de 16-18 Mayıs’ta yapılacak. Son 16 turu derbilere sahne olan kupada Fenerbahçe ve Başakşehir’in turu geçmesi halinde yarı finalde bir ‘erken final’ daha yaşanmış olacak.