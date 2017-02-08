Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koridorda Hasan Ali, van Persie ve Advocaat'a hakaret ettiği iddia edilen Caner Erkin'i telefonla arayan Topal, "Biz seninle takım ardakaşı değil miydik? Gerilimi büyütmek yerine yatıştırıcı olman gerekirdi" dedi.

Vodafone Arena'daki maç sonrası Fenerbahçeli futbolcuların en çok tepkisini çeken hareket maçta kadroda olmamasına rağmen olaylara karışan Caner Erkin'in, Hasan Ali Kaldırım ve Robin van Persie'nin yanı sıra teknik direktör Dick Advocaat'a hakaret etmesiydi.

F.Bahçeli futbolcular, "Caner'le bunca yıl beraber oynadık. Yaptığı çok yanlıştı. Üstelik olayların içinde yer almayan babası yaşındaki adama küfretti" ifadelerini kullandılar. Bunun üzerine Mehmet Topal'ın Caner Erkin'le bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Biz seninle takım arkadaşı değil miydik? Neden olayların başrolünde yer aldın?

İki futbolcunun yaşadığı gerilimi büyütmek yerine bizim de dostumuz olarak yatıştırıcı olman gerekirdi" ifadelerini kullandı. Caner'in ise Topal'a, "Van Persie'nin yaptıkları hepimizi gerdi, sakin düşününce hepimiz üzülüyoruz" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Caner'le ilgili Fenerbahçeli futbolcular arasında konuşulan dedikodu ise şu:

"Caner'in Advocaat'a küfretmesinin tek sebebi var. Inter'den kiralık geleceği dönemde yeniden Fenerbahçe'ye dönmek istedi. Ancak Advocaat 'Elimde Hasan Ali var' diyerek transferi reddetti. Bunun üzerine Caner hem Advocaat'a hem Hasan Ali'ye Fenerbahçe'ye dönmelerini engelledikleri için düşmanlık besledi."