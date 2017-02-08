Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A'da lider Juventus, ligde kalma mücadelesi veren Crotone'ye 23. haftada konuk oldu. Maçın 61. dakikasında Mandzukic ile aradığı golü bulan Juventus, 74. dakikada rahatladı. Ligdeki 16. golüne imza atan Arjantinli yıldız Higuain skoru 2-0'a taşıdı. 85. dakikada Pjanic ile 3. golü yaklaşan ancak direğe takılan Torino ekibi, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus peş peşe 4. galibiyetini alırken, bu maçlarda kalesinde gol görmedi. Puanını 57 yapan Juve'nin, en yakın takipçisi Roma ile arasındaki puan farkı 7. Crotone ise 13 puanla 19. sırada kaldı.