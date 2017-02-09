Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Galatasaray’da olağan divan kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, Riva ile Florya projeleri ve borç durumu hakkında açıklamalar yaptı. Projelerinin tasarlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Özbek, “Geçmiş dönemdeki bütün yönetimler bu projeleri yapmak istemiştir. Çünkü bu projeler Galatasaray’ı sıkıntılardan kurtaracak projedir. Galatasaray şu anda çok kıymetli bir emanetini taşıyor. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Hem ülkenin hem de Galatasaray’ın bugünkü konumu itibariyle çok hassas günlerden geçiyor. Kendi varlıklarıma dikkat etmediğim kadar bu konuda hassasım” ifadelerini kullandı.

Kalanı da kapatacağız

22 Ekim’deki genel kurulda projelere yetki verildiği için üyelere tekrar teşekkür eden Dursun Özbek, “342 milyon lira Galatasaray’ın kasasına para girdi. Bunun 315 milyon lirasını Aktif Bank ve Denizbank kredi borçlarının ödenmesi için anında 5 dakika içerisinde bu bankaların hesaplarına gönderildi. Bankalara olan borcumuz evvelki gün (Pazartesi) itibariyle 750 milyon lira civarında. 315 milyon lirasını dün akşam (salı) ödedik. 430 milyon lira civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarda da borcu hiç beklemeden kapatacağız” şeklinde konuştu.

Aysal’a gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, borçlanmanın son 20 yılda olduğunun altını çizdi. Sarı-kırmızılıların en son denk bütçesini 1996’da yaptığını beliten Özbek, “Daha sonra denk olmayan bütçeler bankalarca finanse edilmiş. Projelerle, hisse satışlarıyla, sermaye artışıyla para akıyor Galatasaray’a ama 2014’ün sonuna gelindiğinde deniz bitmiş. Bankalardaki bütün kredi limitleri dolu, borç da 400-500 milyon dolarlar çerçevesinde. O günkü yönetim bir karar alıyor, görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa ediyor” sözleriyle de özellikle Ünal Aysal’a gönderme yaptı.

Son kurşunu attık

“Geldiğimizde Galatasaray’ın nefesi bitmişti” diyen Dursun Özbek, “Emlak Konut ile yapılan sözleşme çerçevesinde mali bir enstrüman elimize geçecek. Bu sözleşme ile Galatasaray’ın mevcut borçlarını tasfiye etmeyi planlıyorum.1996’ya geri dönersek o zaman da borçlarından arınmış bir kulüp vardı. Tehlike ise burada başlıyor, Galatasaray’ın son kurşununu da attığını düşünürseniz 1996’dan sonraki olayları tekrar yaşamaması lazım. Gelen yönetimlerin, kimlerle ne şekilde yönetileceği değil nasıl borçlanacağı konusunun zapta alınması lazım” ifadelerini kullandı.

Start veriliyor

Başkan Dursun Özbek, spor salonu konusunda da müjde verdi. TT Arena’nın yanına planlanan 15 bin kişilk salon için konuşan Özbek, “1-2 hafta içerisinde ruhsatı alıp alanı inşaata uygun hale getirip startı vereceğiz. Salon sadece basketbol salonu olmayacak. Farklı etkinliklerin yapılabileceği bir salon haline gelecektir. 29 bin 500 metrekare kiralanabilir bir alan. 7 bin metrekare yakın açık hava etkinlikleri yapılacak bir alan şeklinde planladık” dedi.