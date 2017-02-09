Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaylı derbinin yankıları da açıklamaları da sürüyor. Önceki gün Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türk futbolu adına olumsuz olan karelerde yer aldıkları için tüm spor kamuoyundan kendileri adına özür dilemiş ve konuyu kapattıklarını söylemişti. Özetle birilerinin yanlışına yanlışla cevap vermelerinin doğru olmadığını söylemişti. Ki dün ise konuşma sırası Fenerbahçe kanadındaydı. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu “Ben Fenerbahçeli yönetici olarak özrünü kabul ediyorum. Ama camiam taraftar ve Hasan Çetinkaya kabul eder mi bilemiyorum” demişti.

Camiadan baskı

Haliyle Mosturoğlu’nun açıklamaları sonrasında sosyal medyada yorumlar yapıldı, siyah-beyazlı cepheden Fenerbahçeli idareciye tepkiler vardı. Genel yorumlarda “Sanki asıl mağdur kendileri” yorumları ağırlıktaydı. Hatta siyah-beyazlı yönetime, Mosturoğlu’nun “özrü kabul eden ve ama…” ekleyen sözlerine cevap verilmesi konusunda baskılar da yapıldı. Ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olaylara bakışı konusundaki duruşunu bozmadı ve “EFENDİ” sloganlarını hayata geçirdi.

Gereği yapıldı

Beşiktaş Kulübü dün bilgilendirmede bulundu. Derbide Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın başından yaralanmasına sebep olan yabancı maddeyi atan kişinin (İ.S.) tespit edildiğini ve hakkında, “kasten yaralama” ve “spor alanlarında taşkınlık yapmak” suçlarından adli işlem yapıldığını duyurdu.