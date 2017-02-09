Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Palau Blaugrana Spor Salonu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma, BeIN Sports 3 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Ligde yaptığı son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.