Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile karşılaşacak.  Palau Blaugrana Spor Salonu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma, BeIN Sports 3 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Ligde yaptığı son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. 