Yakın zamana kadar kadro kurmakta zorlanan ve alternatif olmadığı için kısıtlı sistemler üzerinde çalışabilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın eli yapılan takviyelerle güçlendi. Artık formsuz olsa da forma vermek zorunda kaldığı oyuncusu bulunmayan tecrübeli çalıştırıcı, takımına ciddi uyarılarda bulundu. İlk 11’de olanların çok fazla sevinmemesini, yedeklerin de üzülmemesi gerektiğini oyuncularına ileten Yanal, her an herkesin formayı kaybedileceğini ya da kazanabileceğini söyledi. Kulübede oturan oyunculardan morallerini bozmamalarını isteyen başarılı hoca, takımda as ve yedek diye bir anlayışın olmayacağını belirterek, her oyuncunun oynayacakmış gibi kendisini hazır tutmasını istedi. Ersun Yanal ayrıca formayı giyen her oyuncunun camiayı mutlu etmesi için mücadele etmesi gerektiğini de anlattı.

Ronaldinho’ya veto

Öte yandan Ersun Yanal, Samuel Eto’o’dan sonra Ronaldinho’yu da veto etti. Kamerunlu oyuncunun 2.5 yıllık sözleşme istemesine, “O ne öyle emeklilik ikramiyesi gibi...” yorumunda bulunan Yanal, Başkan Muharrem Usta’nın, “Ronaldinho’yu önerdiler hocam. Ne dersin?” sorusuna, “Emekli adam istemiyorum” diyerek cevap verdi. Brezilyalı 36 yaşındaki Ronaldinho, bir menajerlik şirketine ortak olmak için geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti.

Hugo mu, N’Doye mİ?

Ligin 19 haftasında 19 golü bulunan bordo-mavili takımda forvet oyuncuları Osmanlıspor karşısında 11 haftalık suskunluğu da bozmaya çalışacak. Devre arasında Muhammet Demir ve Hyun-Jun Suk ile yollarını ayıran bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal’ın tercihine göre Senegalli futbolcusu N’Doye ya da ara transferde Akhisar Belediyespor’dan transfer ettiği Hugo Rodallega ile hafta sonunda gol arayacak. Rodallega, görev verilmesi halinde Osmanlıspor maçında bordo-mavili takım forması altında ilk defa 11’de oynayacak. Yanal’ın yarın forvette kime şans vereceği merakla bekleniyor.