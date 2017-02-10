Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş’a taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle evinde 1 maç seyircisiz oynama ve 30 bin lira para cezası verdi. Kartal bu cezasını kupa maçında çekecek. Gergin karşılaşmada Robin van Persie’ye yaptığı kafa hareketinden dolayı siyah-beyazlı takımın stoperi Dusko Tosic’e ‘rakibe şiddetli hareketten’ 3 maç ceza geldi. Tosic’e gördüğü kırmızı kart sonrasındaki rakip sporcuya sportmenlik dışı davranışından dolayı 1 maç ceza daha verildi. Sırp futbolcuya toplamda 4 maç men ve şiddetli hareket (13 bin), ihracı sonrası saldırı (13 bin), ihracı sonrası oyun alanı çevresinde kalmasından dolayı da (45 bin) ayrıca 71 bin liralık fatura kesildi. Tosic’in bütün cezaları oy çokluğuyla verildi.

Van Persie, Güneş, Albayrak...

F.Bahçe’nin forveti Robin van Persie de derbide yaptığı rakip taraftara yönelik hakaret içeren hareketinden (dil çıkarma) dolayı cezasız kalmadı. Hollandalı futbolcuya 3 maç men cezası çıktı. RvP ayrıca oyçokluğuyla 19 bin 500 liralık da fatura ödeyecek. Sarı-lacivertli kulübe de çeşitli sebeplerle toplamda 52 bin 500 liralık nakdi ceza kesildi. Derbide Simon Kjaer’e yönelik hareketi sebebiyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e bir resmi müsabakadan men cezası geldi. Bugünkü Karabük maçında tribüne çıkacak olan Güneş 13 bin lira da para cezası ödeyecek. Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Metin Albayrak’a müsabaka hakemlerine yönelik soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü sebebiyle 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası kesildi.

İtiraz edeceğiz

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Verilen bu cezaları anlayamadım. Söz konusu cezaları çok ağır buluyoruz. İtiraz edeceğiz. Metin Albayrak’a verilen cezayı özellikle çok buldum. Buralarda yöneticilik yaparken böyle olaylarda isminin geçmesi bile bir cezadır” diye konuştu.

Paşa’ya hükmen

PFDK, Adana maçında müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuları belirlenmiş sayıdan fazla olduğu için Kasımpaşaspor’a beklendiği gibi 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verdi. Kurul ayrıca G.Saray yöneticisi Levent Nazifoğlu’na cezaya gerek görmedi.

Derbi bitti beyler

Şenol Güneş takımına son idmanını Karabük’te yaptırdı. Çalışmada pas, 5’e 2 çalışması ve şut organizasyonları vardı. Oyuncularıyla konuşan Güneş, “Artık derbi geride kaldı beyler. Onu bırakın Karabük’e odaklanın. Kritik bir maç geldi çattı siz hâlâ derbiyi konuşuyorsunuz” uyarısında bulundu. Afrika Kupası’ndan dönen Aboubakar da ayağının tozuyla kafileye katıldı.