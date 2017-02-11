Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşük bir tempoda başlayan maçta ilk tehlike 9. dakikada Beşiktaş’tan geldi. Karabük ceza alanında yaşanan karambolde son vuruşu Atiba yaptı ama Kanadalı oyuncunun şutu farklı şekilde dışarı çıktı. 24’te Latovlevici’nin soldan ortasıyla gole yaklaşan Ceyhun Gülselam istediği vuruşu yapamadı. 38’de Talisca’nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş dışarı çıkınca ilk 45 dakika golsüz sona erdi: 0-0.

Riskler ve geç gelen gol

İkinci yarı adeta golle başladı. 50’de Ceyhun Gülselam’ın derinlemesine pasına hareketlenen Ermin Zec, ceza sahası içerisinde buluştuğu topu kaleci Fabri’nin üstünden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 61’de Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Marcelo’nun kafa vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı. Karabük’ü rahatlatan gol ise takıma devre arasında katılan Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov’dan geldi. 73’te kullanılan serbest vuruş organizasyonunu iyi takip eden tecrübeli golcü, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Tüm riskleri alan Beşiktaş Kamerun’u Afrika Uluslar Kupası’nda zafere taşıyan Vincent Aboubakar’ın, 88’de gelen golüyle umutlansa da kalan bölümde savunmada açık vermeyen Karabük sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.