Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibiyle oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kardemir Karabükspor maçında oynayan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi. İdmanın, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu. Beşiktaş, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 13 Şubat Pazartesi günü devam edecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne döndü
11.02.2017 - 14:41 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta gözler Hapoel Beer-Sheva maçına çevrildi.
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
20
13
5
2
40
17
23
44
2
Başakşehir
19
12
6
1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
19
10
5
4
38
18
20
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
7
Osmanlıspor FK
19
6
9
4
23
21
2
27
8
Trabzonspor
19
8
3
8
19
21
2
27
9
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
10
Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
11
Gençlerbirliği
18
5
8
5
17
16
1
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
29
8
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
19
4
5
10
19
26
7
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
18
Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
19
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
19
11
5
3
36
22
14
35
2
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
3
Evkur Yeni Malatyaspor
19
10
4
5
27
20
7
34
4
Sivasspor
19
9
5
5
27
17
10
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
19
8
3
8
29
33
4
27
7
Denizlispor
19
8
5
6
28
22
6
26
8
Ümraniyespor
18
7
5
6
24
21
3
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
20
19
1
23
11
Gaziantep BŞB
19
6
4
9
24
27
3
22
12
Altınordu
19
5
7
7
23
26
3
22
13
Şanlıurfaspor
19
5
7
7
18
17
1
22
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
18
25
7
18
15
Elazığspor
19
6
6
7
19
20
1
18
16
Manisaspor
19
4
8
7
23
31
8
17
17
Samsunspor
19
3
5
11
9
26
17
14
18
Mersin İ.Y.
19
4
4
11
14
39
25
13