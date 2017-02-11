Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 2. yarısına hızlı başlayan Trabzonspor, bugün Ankara ekibi Osmanlıspor karşısında yeni tranferi Olcay Şahan'ın 16. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmasını bildi. Osmanlıspor Trabzonspor maçının geniş özetini ve gollerini izlemek için sizler için hazırladığımız "Osmanlıspor 0-1 Trabzonspor maç skoru, özeti ve golleri (OSMANLI TS Geniş Özet)" haberimize göz atabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız Osmanlıspor Trabzonspor haberimiz...

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını umutlandıran Trabzonspor, son maçında Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Bordo Mavililer'e galibiyeti getiren gol 16. dakikada Olcay Şahan'dan geldi. Sahadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, üst üste 4. maçını da kazandı ve 5 yıl sonra bu istatistiği yakaladı.

OSMANLISPOR TRABZONSPOR GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



5 YIL SONRA VE ERSUN YANAL'LA İLK KEZ



Üst üste 4. maçını da kazanan Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş'le yakaladığı başarıyı 5 yıl sonra tekrarladı. Daha önce Ersun Yanal'la üst üste 3 maçını kazanabilen Trabzonspor ayrıca tecrübeli teknik adamla da ilk kez üst üste 4 maçını kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Ndiaye'nin düşürülmesi sonrasında kazanılan serbest vuruşu kullanan Musa Çağıran'ın şutunda, top üstten auta gitti.

GOL: 16. dakikada Uğur Demirok'un uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



Trabzonspor'u Osmanlıspor deplasmanında 1-0 öne geçiren Olcan Şahan, bordo mavili ekiple ilk golüne imza attı.

37. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bifouma, yine ceza alanı içindeki Ndiaye'ye topu aktardı. Ndiaye önündeki defans oyuncusundan kurtulduktan sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci tehlikeyi önledi.

40. dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında topla buluşan Musa Çağıran, ceza alanına girerken çok sert vurdu ancak kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın kırılma anlarından biri 41. dakikada yaşandı. Onazi, Osmanlı yarı alanının ortasında topla hareketlenirken, Aykut Demir'in arkadan sert müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem tartışmalı bir kararla sarı kartını gösterdi.

2. YARIDAN DAKİKALAR



55. dakikada N'doye topla cezasahasına girerken kaleci Karcemarskas son anda kalesinden çıkarak ayağıyla topu uzaklaştırmak istedi. Osmanlıspor cezayayına yakın bölgede topu önünde bulan Yusuf Yazıcı'nın aşırtma vuruşunda kaleci Karcemarskas kritik bir müdaheleyle topu kontrol etti.

Aynı dakika içinde gelişen Trabzonspor atağında Castillo cezasahası sol içine girdi. Altıpas ön çizgisi üzerine bıraktığı topa N'Doye vurdu. Aykut Demir'in müdahele ettiği top sol direğin dibinden kornere gitti.

58. dakikada Musa Çağıran, altıpas sol ön çizgisi yakınında topla buluştu. Yerden sert vuruşunda kaleci Onur iki hamlede topu kontrol etti ve mutlak golü önledi.

80. dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Pierre Webo'nun cezasahası sağ içine bıraktığı topla buluşan Badou Ndiaye, kaleyi hafif çaprazdan gören noktadan sert vurdu. Kaleci Onur yerde olmasına karşın top farklı şekilde üstten auta gitti ve ev sahibi ekip mutlak golden oldu.

90. dakikada Ndiaye, Trabzonspor cezasahası sağ ön çizgisi yakınında yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşu Muhammet kullandı, top barajdan döndü.

OSMANLISPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktör Ersun Yanal, üst üste 4. maçta aynı ilk 11'i sahaya sürdü.

Yanal, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Gaziantepspor'u 4-0 yendikleri maçların ilk 11'inde yer alan futbolcuların tamamını, Osmanlıspor karşısında da görevlendirdi.

Başkent deplasmanında Trabzonspor'un kalesini Onur Kıvrak korurken, savunma hattını Pereira, Uğur Demirok, Durica ve Mas oluşturdu.

Orta sahada Okay Yokuşlu, Onazi ve Yusuf Yazıcı görev alırken, kanatlarda Olcay Şahan ve Castillo forma giydi.

Trabzonspor'un forvet hattında ise N'doye şans bulmaya devam etti.

Gaziantepspor maçının 66. dakikasında oyuna giren yeni transfer Kolombiyalı golcü Rodallega, yedek kulübesinde yine Yanal'dan görev bekledi.

Devre arasında menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Bero, tedavi süreci tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmadığı gerekçesiyle 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Bordo-mavili takımda Rodallega'nın yanı sıra Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara yedek soyundu.

- Osmanlıspor, Ndiaye'ye kavuştu

Osmanlıspor'da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Senegalli futbolcu Ndiaye, ilk 11'de yer aldı.

Ligde 5 golle Musa Çağıran ile takımın en skorer futbolcusu olan Ndiaye, 1,5 ay sonra mor-sarılı formayı yeniden giydi.

Senegalli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor'un, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev yaptı.

Ndiaye'nin yokluğunda ligde çıktığı üç maçını da kazanamayan başkent temsilcisi, son galibiyetini Çaykur Rizespor'a karşı almıştı.

- Bifouma ilk 11'de

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının kadrosunda 4 değişiklik yaptı.

Başkent ekibinin teknik direktörü, kart cezalısı Prochazka'nın yerine stoperde Numan Çürüksu'nun yanında Aykut Demir'i oynattı.

Akçay, sakatlığı bulunan Umar'ın yokluğunda yeni transfer Bifouma'yı kanatta görevlendirdi. Ara transfer döneminde Fransa'nın Bastia takımından Osmanlıspor'a gelen Bifouma, Süper Lig'de ilk kez 11'da sahaya çıktı.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen orta saha oyuncusu Ndiaye, formayı Maher'den alırken, kart cezasını Gençlerbirliği maçında çeken Mehmet Güven de yeniden takıma döndü.

Asıl bölgesi sol bek olmasına rağmen Gençlerbirliği maçında Mehmet'in yerinde ön liberoda görev yapan Pinto, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Başkent temsilcisi, Trabzonspor maçına Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Aykut Demir, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Regattin, Ndiaye, Bifouma ve Webo'dan oluşan ilk 11 ile çıktı.

Öte yandan, Osmanlı Stadı'ndaki maçta kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerini alan bin civarında Trabzonsporlu taraftar, başkent deplasmanında takımlarını destekledi. Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Tüm iç saha maçlarında olduğu gibi tribündeki yerini alan Mehteran Takımı da marşlarla Osmanlıspor'a destek verdi.