Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier League'in 25. hafta mücadelesinde Arsenal, evinde düşme hattında yer alan Hull City'yi ağırladı.

Emirates Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk bölümünde etkili olan taraf Arsenal oldu. Seyircisi karşısında erken öne geçmenin yollarını arayan Topçular son vuruşlarda etkisiz kalınca bekledikleri gol gecikti.

Dakikalar 34'ü gösterirken Hull City ağları tartışmalar eşliğinde havalandı ve Arsenal öne geçti. Arsenal atağında ceza sahası içinde yaşanan kısa süreli karambolde Alexis Sanchez'e çarpan gol Arsene Wenger'in takımını öne taşıdı. Hull City'li futbolcular Şilili forvetin elle müdahele ettiğini savundu ancak maçın hakemi Clattenburg golü verdi.

İkinci yarıda Hull City beraberlik için zaman zaman Arsenal yarı sahasında boşluk arasa da cılız ataklar sonuç getirmedi.

90+1'de Alexis Sanchez'in ceza sahasına ortasına Lucas Perez topa kafa vuruşu yaptı ancak çizgi üzerinde Sam Clucas elle müdahelede bulundu. Clucas kırmızı kartla oyun dışı kalırken, penaltı vuruşu için topun başına geçen Alexis hata yapmadı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 2-0. Yıldız golcü böylece Premier League'de 17. golünü kaydetti.

Alexis Sanchez, Arsenal formasıyla 90 maçta 46 gol ve 20 asistlik performansıyla parlıyor.