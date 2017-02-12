Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad TAMER - Trabzonspor önüne geleni devirmeye devam ediyor. Deplasmanda Osmanlıspor’u da 1-0’lık skorla mağlup eden bordo-mavililer üst üste 4. maçından galibiyetle ayrıldı. Buz gibi bir hava ve oldukça kötü bir zemin vardı Ankara’da. Buna rağmen Trabzonspor maça rakip sahaya çökerek başladı. Seri paslaşmalar ve nefes aldırmayan pres sayesinde gol gecikmedi. Uğur Demirok’un 16. dakikada kendi yarı alanından gönderdiği topla buluşan Olcay Şahan çaprazdan çok sert bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0. Golden sonra baskısını hafifletti Trabzonspor. Hafta içinde Olimpiakos ile Avrupa Ligi 2. Tur maçına çıkacak olan Osmanlıspor 37’de gole çok yaklaştı. Bifouma’nun pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Ndiaye’nin çektiği şutunu kaleci Onur Kıvrak müthiş refleksle kurtarmayı başardı.



Osmanlıspor çok kaçırdı

İkinci yarının başlamasıyla birlikte maçtaki tempo yükseldi. İlk tehlike Osmanlıspor’dan geldi. Muhammed Bayır’ın gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı. Son haftaların yıldızı Yusuf Yazıcı, Karcemarskas’ın kalesini terketmesinden sonra topu önünde buldu. Yazıcı’nın aşırtma vuruşunu Litvanyalı eldiven kurtarmayı başardı. Hemen ardından Osmanlıspor gole bir kez daha çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Vrsajevic’in bomboş pozisyonda çektiği şutta kaleci Onur Kıvrak yine başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi. Ersun Yanal 66’da Castillo’nun yerine oyuna Medjani’yi aldı. Ndiaye 80. dakikada üst üste 2 defa gole çok yaklaştı. Senegalli yıldız iki müsait pozisyonda da çerçeveyi bulamadı ve eşitliği sağlayamadı. Kalan sürede Osmanlıspor tüm hatlarıyla yüklenmesine rağmen skor bozulmadı ve zorlu maçta 3 puan Trabzonspor’un oldu.



...VE AKÇAY MAĞLUP EDİLDİ

Şanssızlık kırıldı!

Trabzonspor eski hocası Mustafa Akçay karşısındaki şanssızlığını sonunda kırdı. Dünkü maçtan önce dört kez Spor Toto Süper Lig ve bir kezde Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta bordo-mavili takıma rakip olan Akçay’ın başında olduğu takımlar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Dünkü sonuçla birlikte hem Trabzonspor, hem de Ersun Yanal, Mustafa Reşit Akçay’a karşı ilk defa galip gelmiş oldu. Yanal da meslektaşına karşı çıktığı önceki 3 maçta galibiyet görememişti.



MEST EDİYOR

Olcay Şahan Trabzonspor’da kendini buldu. Beşiktaş ile 18 maçta 2 gol atan ve 2 asist yapan yıldız oyuncu, Trabzonspor ile 6 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Ayrıca Olcay Şahan gelmeden önceki son 123 şutunda 7 gol atan Trabzonspor, yeni transferiyle birlikte 8 gole 39 şutta ulaştı.