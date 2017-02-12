Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kupada Fenerbahçe derbisinin kötülerinden olan ve Robin van Persie’nin tahriklerine kapılıp takıma zarar veren Ozzy, Karabük deplasmanında da yokları oynadı. 1 saat sahada kalan ve sonra kenara alınan Oğuzhan bu sezonki kötü oyununa bir türlü son veremedi. Ki istatistik anlamında da geçen sezonu fazlasıyla arattı. Geçen sezon şubat ayına kadar ligde 16 maçta 6 gol 5 asistle oynayan kaptan bu sezon ise 15 maçta sadece 3 gol atıp 2 asist yapabildi. Lider özelliğini pek gösteremedi ve sahada sorumluluk alamadı.